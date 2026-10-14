Житель Башкирии, расчленивший мать топором, отправится на лечение

После убийства он расчленил тело и хранил его части дома, планируя позже избавиться от них. Однако скрыть преступление не удалось: мать жестоко убитой женщины обратилась в полицию из-за исчезновения дочери.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством — это подтвердили результаты судебно-психиатрической экспертизы.

Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для применения к нему принудительных мер медицинского характера. Теперь мужчину направят на лечение в психиатрическую клинику с интенсивным наблюдением.