В Башкирии мальчик получил 35 тысяч рублей за травму на детской площадке

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, инцидент произошел в октябре прошлого года в парке «Яшлек». Во время игры часть футбольных ворот отвалилась и упала на ребенка. Проверка показала, что спортивная площадка была в плохом состоянии, и за ней никто не следил.
После вмешательства прокуратуры площадку отремонтировали, а суд обязал городское учреждение «Благоустройство» выплатить мальчику 35 тысяч рублей за моральный вред. Отмечается, что ведомство проконтролирует, чтобы деньги дошли до пострадавшего.
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