В Башкирии задержали мужчину с тремя пакетиками «синтетики»

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Белорецкому району вышли на след продавца запрещенных веществ. Накануне его задержали с тремя пакетиками «синтетики». Экспертиза пришла к выводу, что в двух пакетиках находился a-PVP (альфа-ПВП), в третьем — N-метилэфедрон. Общая масса изъятых веществ составила около 5 граммов.
«Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», — уточнили в пресс-службе МВД России по РБ.
Ранее «Башинформ» сообщал о решении суда по делу о наркокурьерах.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.