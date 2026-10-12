В Башкирии задержали мужчину с тремя пакетиками «синтетики»

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Белорецкому району вышли на след продавца запрещенных веществ. Накануне его задержали с тремя пакетиками «синтетики». Экспертиза пришла к выводу, что в двух пакетиках находился a-PVP (альфа-ПВП), в третьем — N-метилэфедрон. Общая масса изъятых веществ составила около 5 граммов.

«Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», — уточнили в пресс-службе МВД России по РБ.

Ранее «Башинформ» сообщал о решении суда по делу о наркокурьерах.