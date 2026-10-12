В Башкирии в сгоревшем доме найден труп

Утром 12 октября на Школьной улице деревни Сарайсино Стерлибашевского района республики сгорел бревенчатый дом. К месту ЧП прибыли огнеборцы, которые обнаружили внутри строения погибшего мужчину. Тело 54-летнего хозяина находилось на кухне.

«На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — уточнили в пресс-службе МЧС России по республике, напомнив, что нельзя оставлять непотушенными сигареты, нужно следить за исправностью отопительных приборов, пользоваться обогревателями только заводского производства, а возле печей установливать предтопочный лист.

Ранее «Башинформ» сообщал о спасении многодетной семьи из горящего дома.