В Башкирии в сгоревшем доме найден труп

Утром 12 октября на Школьной улице деревни Сарайсино Стерлибашевского района республики сгорел бревенчатый дом. К месту ЧП прибыли огнеборцы, которые обнаружили внутри строения погибшего мужчину. Тело 54-летнего хозяина находилось на кухне.
«На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — уточнили в пресс-службе МЧС России по республике, напомнив, что нельзя оставлять непотушенными сигареты, нужно следить за исправностью отопительных приборов, пользоваться обогревателями только заводского производства, а возле печей установливать предтопочный лист.
Ранее «Башинформ» сообщал о спасении многодетной семьи из горящего дома.
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