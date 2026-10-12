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11:06 (UTC+5), 12 Октября 2026

Уфимец ответил в суде за неосторожную фразу в караоке-баре

Мужчина озвучил лозунг запрещенной организации.

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Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Наталья Овчарук

Озвучивание запрещенного лозунга в общественном месте обернулось для 38-летнего уфимца административным правонарушением. Находясь в караоке-баре, посетитель выкрикнул лозунг, используемый организацией, признанной решением Верховного Суда Российской Федерации экстремистской. Также деятельность организации запрещена на территории нашей страны.

«Действия гражданина квалифицированы как публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан. Вину гражданин не признал. Постановлением судьи гражданину назначен административный штраф в размере 40 тысяч рублей», — уточнили в объединенной пресс-службе судов республики.

Ранее «Башинформ» рассказывал о суде над жителем республики, который публично оправдывал терроризм.

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