В Башкирии горе-отец задолжал дочери 160 тысяч рублей по алиментам

Жительница г. Октябрьский обратилась в местную прокуратуру и-за того, что не получала выплаты по алиментам. Ведомство провело проверку соблюдения законодательства об исполнительном производстве.

Установлено, что в производстве судебного пристава находится исполнительное производство о взыскании с мужчины алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. При этом должные меры к поиску должника не принимались, с декабря 2025 года его местонахождение не устанавливалось.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя ГУФССП по РБ об устранении нарушений.

После вмешательства прокуратуры должник был объявлен в розыск. Вскоре установили его место жительства и работы. С горе-отца взыскали задолженность по алиментам в размере более 160 тыс. рублей.