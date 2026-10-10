В Башкирии горе-отец задолжал дочери 160 тысяч рублей по алиментам

Жительница г. Октябрьский обратилась в местную прокуратуру и-за того, что не получала выплаты по алиментам. Ведомство провело проверку соблюдения законодательства об исполнительном производстве.
Установлено, что в производстве судебного пристава находится исполнительное производство о взыскании с мужчины алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. При этом должные меры к поиску должника не принимались, с декабря 2025 года его местонахождение не устанавливалось.
Прокуратура внесла представление в адрес руководителя ГУФССП по РБ об устранении нарушений.
После вмешательства прокуратуры должник был объявлен в розыск. Вскоре установили его место жительства и работы. С горе-отца взыскали задолженность по алиментам в размере более 160 тыс. рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.