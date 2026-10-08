Житель Мордовии с ОВЗ погиб в горящей машине 

О горящей на парковке у жилого дома легковушке сообщили очевидцы. Пожарные, которые прибыли на место, обнаружили тело 46-летнего мужчины рядом с автомобилем.
Как передают «Известия Мордовии», в момент возгорания он ремонтировал салон. Известно, что погибший был инвалидом II группы.
Сейчас региональный следком проводит проверку. Назначены экспертизы для установления точных причин смерти жителя и возгорания машины.
Ранее в Башкирии мужчина утонул во время ночной рыбалки.
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