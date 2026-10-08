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12:38 (UTC+5), 08 Октября 2026

В Уфе суд оправдал профессора нефтяного вуза

Штраф в 7,5 млн рублей за взятку был отменён.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Верховный суд Башкирии полностью оправдал профессора нефтяного университета. Ранее его признали виновным в посредничестве при передаче взятки и оштрафовали на 7,5 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2022 году профессор помог трем студентам передать директору института нефтегазового бизнеса 390 тысяч рублей. Взамен руководство вуза якобы должно было поставить им хорошие оценки на экзаменах.

Апелляционная коллегия Верховного суда республики внимательно изучила все материалы дела. Судьи пришли к выводу, что следствие не смогло собрать реальных доказательств вины профессора. Не было доказано, что он действительно передавал деньги за оценки и имел на это преступный умысел.

В итоге обвинительный приговор был отменен. Профессор официально признан невиновным в связи с отсутствием состава преступления, сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.

Ранее в Уфе владелец автосалона обманул 51 человека на 50 млн рублей.

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