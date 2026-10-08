В Тюменской области осудят управляющего турбазы, где утонул ребенок

По информации tmn.aif.ru, инцидент произошел в июле 2026 года на базе отдыха «Ясная поляна». Сообщается, что здесь разрешали купаться в необорудованном водоеме и не следили за безопасностью туристов. Также на объекте отсутствовал медицинский персонал.

В итоге в карьере утонул подросток. Уголовное дело против 47-летнего управляющего направили в Тюменский районный суд. Ему может грозить до шести лет тюрьмы.

Ранее в Башкирии во время ночной рыбалки утонул мужчина.