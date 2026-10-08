В Башкирии работнику заплатили за сломанный палец 60 тысяч рублей

В Благоварском районе прокуратура проверила, как на местном сельхозпредприятии соблюдают правила охраны труда. По данным пресс-службы надзорного ведомства, в декабре 2024 года один из рабочих решил самостоятельно починить свекловичный погрузчик. Начальство за ним не следило, и мужчина нарушил технику безопасности. В итоге он получил перелом пальца на правой руке.
Пострадавший уже уволился с предприятия, но прокуратура встала на его защиту и подала на компанию в суд. Суд обязал работодателя выплатить бывшему сотруднику 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Деньги уже выплачены.
Ранее в Уфе завели дело из-за невыплаты зарплаты в размере 57 тысяч рублей.
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