В Башкирии работнику заплатили за сломанный палец 60 тысяч рублей

В Благоварском районе прокуратура проверила, как на местном сельхозпредприятии соблюдают правила охраны труда. По данным пресс-службы надзорного ведомства, в декабре 2024 года один из рабочих решил самостоятельно починить свекловичный погрузчик. Начальство за ним не следило, и мужчина нарушил технику безопасности. В итоге он получил перелом пальца на правой руке.

Пострадавший уже уволился с предприятия, но прокуратура встала на его защиту и подала на компанию в суд. Суд обязал работодателя выплатить бывшему сотруднику 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Деньги уже выплачены.

Ранее в Уфе завели дело из-за невыплаты зарплаты в размере 57 тысяч рублей.