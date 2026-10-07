В Уфе осужденному вынесли приговор за дезорганизацию работы колонии

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в апреле 2026 года осужденный, находясь в коридоре возле камеры, умышленно нанес дежурному инспектору удар рукой по левой части грудной клетки.

Он сделал это, когда инспектор исполнял свои непосредственные служебные обязанности: проводил досмотр камеры штрафного изолятора и обеспечивал установленный порядок отбывания наказания.

Из-за осужденного работа учреждения была дезорганизована, а сотруднику причинена физическая боль.

Приговором суда с учетом частичного присоединения неотбытого наказания назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшего постановлено взыскать моральный вред в размере 30 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.