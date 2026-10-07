В Уфе бизнесмена осудили на 6 лет за хищение 114 млн рублей

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, с 2017 года по 2021 год мужчина, занимая руководящую должность в ЗАО «Финансово-строительная компания Архстройинвестиции», похитил у партнеров по бизнесу гаражные боксы, долю в нежилом помещении и земельном участке на 85 млн рублей, присвоил более 24 млн рублей со счетов двух фирм и обманом забрал катер знакомого предпринимателя стоимостью 5 млн рублей.
На имущество осужденного стоимостью более 100 млн рублей наложили арест. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
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