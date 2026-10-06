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14:13 (UTC+5), 06 Октября 2026

В Башкирии у экс-чиновника и его семьи изъяли более 560 земельных участков

Иглинский межрайонный суд удовлетворил иск зампрокурора республики об обращении в доход РФ более 560 земельных участков, принадлежавших бывшему главе администрации Иглинского района и его родственникам.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
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Как сообщили в пресс-службах Верховного суда РБ и прокуратуры РБ, исковые требования были основаны на нарушении антикоррупционных запретов в период с 2000 по 2010 год. Муниципальные земли передавались в собственность подконтрольных организаций, а затем в собственность близких родственников должностного лица. После прекращения полномочий часть участков была оформлена непосредственно на экс-главу администрации.

По версии прокуратуры, должностное лицо использовало свои полномочия для влияния на проведение аукционов, создавая видимость добросовестной конкуренции и законности сделок. Затем имущество многократно перепродавалось между аффилированными лицами, а конечными приобретателями выступали должностное лицо и его близкие родственники.

Суд, исследовав все доводы и доказательства, представленные сторонами, оценив их в совокупности, пришел к выводу, что в период нахождения на должности главы администрации муниципального района допущено нарушение антикоррупционных запретов, что позволило ему обеспечить предоставление подконтрольным юридическим и физическим лицам земельных участков.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее суд обязал экс-главу Иглинского района Башкирии вернуть государству земельные участки.

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