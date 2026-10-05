Житель Башкирии задолжал детям более 2 млн рублей

Судебные приставы Нефтекамска и Краснокамского района за неуплату денег на содержание несовершеннолетних детей объявили в розыск 39-летнего Семёна З.

Его долг по алиментам превысил 2 млн рублей. По данным республиканской службы судебных приставов, его ограничили в праве выезда за пределы РФ. В связи с тем, что мужчина не обеспечил явку в службу судебных приставов, длительное время скрывается и не установлен по последнему известному месту жительства, по инициативе ведомства его объявили в исполнительный розыск.

Ранее в Башкирии в суд направили дело о гибели многодетной матери в «пьяном» ДТП.