Житель Башкирии задолжал детям более 2 млн рублей

Судебные приставы Нефтекамска и Краснокамского района за неуплату денег на содержание несовершеннолетних детей объявили в розыск 39-летнего Семёна З.
Его долг по алиментам превысил 2 млн рублей. По данным республиканской службы судебных приставов, его ограничили в праве выезда за пределы РФ. В связи с тем, что мужчина не обеспечил явку в службу судебных приставов, длительное время скрывается и не установлен по последнему известному месту жительства, по инициативе ведомства его объявили в исполнительный розыск.
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