В Башкирии в суд направили дело о гибели многодетной матери в «пьяном» ДТП

Женщине предъявлено обвинение по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и сопряженное с оставлением места ДТП».
По версии следствия, в июле 2026 года нетрезвая обвиняемая управляла автомобилем «Хендай Соната». Двигаясь по улице Калинина в селе Улу-Теляк Иглинского района, она допустила выезд на обочину, где совершила наезд на пешехода, после чего скрылась с места происшествия.
В ДТП погибла женщина — мать пятерых детей, которая скончалась на месте от полученных травм.
Уголовное дело направили в Иглинский межрайонный суд для рассмотрения по существу. Ранее суд избрал для обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее прокуратура Иглинского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Уфы.
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