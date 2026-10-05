В Башкирии директора осудили на 9 лет за хищение техники на 34 млн рублей

Следствием и судом установлено, что в 2015 и 2019 годах коммерческий директор обманом похитил документы на 19 грузовых автомобилей и 11 полуприцепов, принадлежащих владельцам общества. Используя фиктивные договоры купли-продажи с поддельными подписями, он поставил транспорт на государственный учет, после чего распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению. Общая сумма причиненного имущественного ущерба превысила 34 миллиона рублей.

В ходе судебного разбирательства мужчина вину не признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.