В Башкирии директора осудили на 9 лет за хищение техники на 34 млн рублей

Следствием и судом установлено, что в 2015 и 2019 годах коммерческий директор обманом похитил документы на 19 грузовых автомобилей и 11 полуприцепов, принадлежащих владельцам общества. Используя фиктивные договоры купли-продажи с поддельными подписями, он поставил транспорт на государственный учет, после чего распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению. Общая сумма причиненного имущественного ущерба превысила 34 миллиона рублей.
В ходе судебного разбирательства мужчина вину не признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
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