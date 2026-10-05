Вступление в «домовой чат» обошлось жителю Уфы в 300 тысяч рублей

Все началось 1 октября, когда мужчине в мессенджере поступило сообщение от пользователя «Домовой чат» с предложением вступить в общий чат. Для этого уфимцу нужно было всего лишь назвать код из SMS, что он и сделал. Это позволило мошенникам получить доступ к его личному кабинету на Госуслугах.
Затем мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником Роскомнадзора. Он сообщил, что неизвестные взломали его личный кабинет, завладели персональными данными, оформили доверенность на имя иностранца и пытаются похитить деньги со счетов для финансирования деятельности недружественных государств. После, пообещав помочь, перевел звонок на якобы сотрудника ФСБ.
«Сотрудник ФСБ», в свою очередь, пояснил, что для ликвидации доверенности нужно снять с банковских счетов все деньги и положить их на «безопасный счет». Вечером того же дня уфимец снял все деньги со своих счетов через банкомат в одном из торговых центров города. Затем перевел свои деньги на указанный мошенниками счет. «Куратор» сообщил, что денежные средства поступили и находятся на «безопасном счете».
«Утром следующего дня мужчине снова позвонил неизвестный и сообщил, что для аннулирования доверенности нужно опять внести деньги. В этот момент он понял, что его обманули мошенники», — добавили в МВД по Башкирии.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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