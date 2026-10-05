В Нижегородской области пожар унес жизни домашних питомцев

По информации pravda-nn.ru, в результате возгорания хозяйственной постройки погибли три собаки и четыре кошки.

Для борьбы с огнем задействовали спецтехнику и 13 сотрудников регионального МЧС.

Ранее в Башкирии рассказали, от чего чаще возникают пожары и кто в них гибнет.