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18:22 (UTC+5), 02 Октября 2026

В Башкирии рассказали, от чего чаще возникают пожары и кто в них гибнет

Статистику по пожарам озвучили на еженедельном совещании регионального МЧС с Госкомитетом РБ по ЧС, а также руководителями штабов муниципалитетов.

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пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ
Фото: пресс-служба | ГУ МЧС РФ по РБ
Рустем Сагитов

На сегодняшний день в Башкирии произошло 5111 пожаров, при которых погибли 144 человека, травмы различной степени тяжести получили 129 человек. 

Только с 11 сентября по 1 октября 2026 года на 424 пожарах в жилом секторе погибли 11 человек - 5 мужчин и 6 женщин в возрасте от 45 до 80 лет, в том числе старше 60 лет — 9 человек. По социальному статусу 6 погибших были пенсионерами, 3 — безработными.

Пожары с гибелью людей в жилом секторе произошли в Кушнаренковском, Чекмагушевском, Учалинском, Бураевском, Бакалинском районах, а также городах Уфе и Октябрьском.

Причинами возникновения пожаров в период с 11 сентября по 1 октября 2026 года в жилом секторе стали:

  • неосторожное обращение с огнем — 182 случая;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 147 случаев;
  • неправильное устройство и неисправность печей и дымоходов — 35 случаев;
  • поджог — 29 случаев;
  • нарушение правил устройства транспортных средств — 21 случай.
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