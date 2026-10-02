В Башкирии рассказали, от чего чаще возникают пожары и кто в них гибнет

На сегодняшний день в Башкирии произошло 5111 пожаров, при которых погибли 144 человека, травмы различной степени тяжести получили 129 человек.
Только с 11 сентября по 1 октября 2026 года на 424 пожарах в жилом секторе погибли 11 человек - 5 мужчин и 6 женщин в возрасте от 45 до 80 лет, в том числе старше 60 лет — 9 человек. По социальному статусу 6 погибших были пенсионерами, 3 — безработными.
Пожары с гибелью людей в жилом секторе произошли в Кушнаренковском, Чекмагушевском, Учалинском, Бураевском, Бакалинском районах, а также городах Уфе и Октябрьском.
Причинами возникновения пожаров в период с 11 сентября по 1 октября 2026 года в жилом секторе стали:
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