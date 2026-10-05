Ревнивый житель Башкирии проведет 4 года в колонии общего режима

Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

В сентябре прошлого года мужчина находился в квартире вместе с сожительницей и детьми.

«Между ним и женщиной произошел конфликт на почве ревности. Увидев на кухне нож, он схватил его и нанес не менее двух ударов в брюшную область и правого бедра потерпевшей, — рассказали в прокуратуре. — Пострадавшая смогла оказать активное сопротивление, ее здоровью причинен тяжкий вред».

Мужчина признал вину в совершенном преступлении. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее ревнивый житель Иглинского района нанес своей жертве 19 ударов ножом, сообщал Башинформ.