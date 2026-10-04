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11:34 (UTC+5), 04 Октября 2026

Жительница Уфы перевела мошенникам 10 млн рублей

Уфимка перевела аферистам более 10 млн рублей под предлогом инвестиций, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

В полицию обратилась 47-летняя жительница Уфы и рассказала, что «неустановленное лицо под предлогом выгодного инвестирования завладело её денежными средствами в размере более 10 миллионов рублей».

Выяснилось, что женщина, поверив обещаниям о возможности получения дохода от инвестиций, оформила кредиты под залог квартиры и автомобиля и перевела деньги на указанные мошенниками банковские реквизиты.

После очередного денежного перевода «аналитик по торгам» перестал выходить на связь. Уфимка поняла, что попала в сети мошенников, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

«Если человек, с которым вы общаетесь только онлайн, начинает диктовать вам, какие кнопки нажимать, просит включить демонстрацию экрана, сам оформляет за вас заявки — это не наставник, а мошенник. Настоящий инвестор или брокер никогда не управляет вашим телефоном и не просит показывать экран. Ключевой признак обмана: вас убеждают взять кредит, заем, продать имущество, закрыть ипотеку — все это дело рук мошенников», — напомнили в МВД по Башкирии.

Ранее, в преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября, мошенники развернули масштабную кампанию по обману родителей школьников, сообщал Башинформ.

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