Стало известно, сколько диких животных погибло на дорогах Башкирии

Как пояснили специалисты, увеличение количества ДТП связано с сезонной активностью диких животных в сентябре–октябре. Они чаще выходят на проезжую часть, особенно ранним утром и в сумерках. Поэтому в эти часы водителям следует быть предельно внимательными.
«С начала года на дорогах республики зарегистрировано 67 случаев столкновений с лосями, 47 — с косулями, шесть — с кабанами и один — с зайцем. Дикие животные появляются на дороге внезапно, и у водителя зачастую не остаётся времени на экстренное торможение», — подчеркнули в минэкологии Башкирии.
Что происходит с дикими животными после ДТП, рассказывали ранее.
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