Житель Башкирии нашёл в саду гранату

В Белорецке сотрудники ОМОН провели обследование предмета, похожего на гранату, обнаруженную местным жителем.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, мужчина нашел ее во время проведения земляных работ на территории своего приусадебного участка.

Прибывшие специалисты-взрывотехники идентифицировали находку как корпус ручной осколочной гранаты Ф-1. Осмотр показал, что боеприпас не содержит взрывчатого вещества, не представлял угрозы для жизни и здоровья граждан.

Боеприпас передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и проведения экспертизы.

Ранее из-за ЧП на железной дороге поезд Адлер – Уфа изменил маршрут.