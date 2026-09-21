Житель Башкирии нашёл в саду гранату

В Белорецке сотрудники ОМОН провели обследование предмета, похожего на гранату, обнаруженную местным жителем.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, мужчина нашел ее во время проведения земляных работ на территории своего приусадебного участка.
Прибывшие специалисты-взрывотехники идентифицировали находку как корпус ручной осколочной гранаты Ф-1. Осмотр показал, что боеприпас не содержит взрывчатого вещества, не представлял угрозы для жизни и здоровья граждан.
Боеприпас передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и проведения экспертизы.
Ранее из-за ЧП на железной дороге поезд Адлер – Уфа изменил маршрут.
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