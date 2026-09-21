В Уфе в детском саду произошел пожар

Накануне поздним вечером в дошкольном учреждении на улице Сипайловская произошло возгорание, сообщили в МЧС по РБ.

Огонь вспыхнул в помещении на первом этаже. Прибывшие пожарные быстро справились с очагом. Площадь горения составила шесть квадратных метров.

Никто из воспитанников и сотрудников учреждения не пострадал. Специалисты призывают граждан уделять особое внимание пожарной безопасности, регулярно проверять электроприборы и следить за состоянием проводки.

Ранее сообщалось, как житель Уфы незаконно пробрался на территорию детсада.