Житель Уфы незаконно пробрался на территорию детсада

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, 15 сентября пьяный уфимец умышленно повредил электронный замок на калитке дошкольного учреждения и проник на охраняемую территорию.
На неоднократные просьбы работников покинуть территорию он не реагировал, в связи с чем на место были вызваны сотрудники Росгвардии.
В судебном заседании привлекаемый к ответственности вину полностью признал, раскаялся, сообщил, что хотел увидеться со своим ребенком, который является воспитанником данного учреждения.
Мировой судья назначил ему наказание в виде административного штрафа в 3 тысячи рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.
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