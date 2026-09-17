Житель Уфы незаконно пробрался на территорию детсада

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, 15 сентября пьяный уфимец умышленно повредил электронный замок на калитке дошкольного учреждения и проник на охраняемую территорию.

На неоднократные просьбы работников покинуть территорию он не реагировал, в связи с чем на место были вызваны сотрудники Росгвардии.

В судебном заседании привлекаемый к ответственности вину полностью признал, раскаялся, сообщил, что хотел увидеться со своим ребенком, который является воспитанником данного учреждения.

Мировой судья назначил ему наказание в виде административного штрафа в 3 тысячи рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.