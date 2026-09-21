В небе над Башкирией сбили 15 вражеских БПЛА

Сегодня утром Уфу атаковали беспилотники. Об этом 21 сентября на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Глава республики Радий Хабиров.

От падения обломков пострадало несколько личных автомобилей горожан, припаркованных у жилых домов в северной части города.

«В этот раз приблизились к жилой зоне, есть пострадавшие автомобили, осколками задели. Сегодня сбили 15 БПЛА», — сказал градоначальник Рустам Шарипов.

Радий Хабиров поручил оперативно устранять последствия атак БПЛА, а также поблагодарил за работу сотрудников минобороны.

«Улицу Гафури закончили, Затон закончили? Вы должны быстро научиться восстанавливать все эти вещи, — сказал Глава РБ руководству города. — Поблагодарите наше минобороны, наших товарищей, подразделения «БАРС», службу охраны предприятий — они большие молодцы. Пополняйте боекомплекты и, соответственно, готовьтесь к следующим атакам».

Ранее Башинформ сообщал о том, что сегодня над регионами России сбили 244 беспилотника.