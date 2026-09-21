Над регионами России сбили 244 беспилотника – минобороны

За минувшую ночь над регионами России дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает минобороны. БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, в Краснодарском крае, Республиках Адыгея, Башкортостан, Татарстан и над акваторией Черного моря.

Напомним, сегодня утром в Башкирии ввели режим беспилотной опасности. Его отменили спустя три часа.