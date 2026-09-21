В Башкирии спасатели вытащили из погреба козлёнка

По данным госкомитета РБ по ЧС, козлёнок упал в погреб и не мог выбраться самостоятельно. На помощь пришли спасатели.

С помощью верёвки они аккуратно достали животное из подвального помещения и передали его хозяйке. Козлёнок не пострадал.

Ранее в Башкирии за сутки спасатели нашли шестерых грибников.