Уфимца осудили на 5 лет за гибель пассажира в ДТП

Уфимский районный суд вынес приговор 30-летнему местному жителю по факту смертельной аварии на трассе Уфа — Оренбург, сообщили в республиканской прокуратуре.
В июне 2026 года, будучи пьяным, за рулем «Хёндай Акцент» он выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. В результате аварии его пассажир погиб.
Подсудимый полностью признал свою вину.
Суд назначил ему наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил его права управлять транспортными средствами сроком на два года.
Ранее прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Кармаскалинском районе.
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