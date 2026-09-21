Уфимца осудили на 5 лет за гибель пассажира в ДТП

Уфимский районный суд вынес приговор 30-летнему местному жителю по факту смертельной аварии на трассе Уфа — Оренбург, сообщили в республиканской прокуратуре.

В июне 2026 года, будучи пьяным, за рулем «Хёндай Акцент» он выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. В результате аварии его пассажир погиб.

Подсудимый полностью признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил его права управлять транспортными средствами сроком на два года.

Ранее прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Кармаскалинском районе.