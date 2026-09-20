В Башкирии туристка получила травму при спуске с Айгирских скал

41-летняя пострадавшая была в составе экскурсионной группы из 46 человек. На обратном пути получила травму руки.

Женщине вызвали скорую, но из-за сложного горного рельефа медики не смогли добраться до места. К операции привлекли спасателей госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, которые доставили пострадавшую на квадроцикле в деревню Реветь, где уже ждала медицинская бригада, сообщил руководитель ведомства Кирилл Первов.

Ранее спасатели нашли трёх потерявшихся людей.