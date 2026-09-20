В Башкирии спасатели нашли трёх потерявшихся людей

В Башкирии за прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 госкомитета республики по ЧС поступило три сообщения о потерявшихся.

Одна из них — женщина. Она в Уфимском районе пошла в лес за грибами и заблудилась.

В Иглинском районе пожилая женщина тоже решила набрать в лесу грибов. Телефона с собой у неё не было.

А в городе Салавате пропал мужчина, уплывший на лодке.

К счастью, все они найдены. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее «Башинформ» сообщил о пропавшем в Башкирии 49-летнем Иване Брусенкове.