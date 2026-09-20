В Башкирии нетрезвый водитель устроил «покатушки» на детской площадке

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники госавтоинспекции. Прибывшие полицейские задержали водителя, у которого были явные признаки алкогольного опьянения, сказал Владимир Севастьянов.

«Проведенное освидетельствование подтвердило, что водитель был пьян. Прибор показал 1,634 мг/л алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — отметил Владимир Севастьянов.

В отношении нарушителя составлен административный протокол. Ему грозит административный штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Автомобиль горе-водителя отправлен на специализированную стоянку.

Ранее в Башкирии спасатели нашли трёх потерявшихся людей, сообщал «Башинформ».