В Уфе сотрудница ювелирного салона похитила украшения

Калининский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 41‑летней уфимки, обвиняемой в совершении преступления по статье «присвоение».
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, с сентября 2023 года по январь 2024 года подсудимая, работая продавцом‑консультантом в ювелирном магазине, имела свободный доступ к товарно‑материальным ценностям. Во время исполнения трудовых обязанностей женщина вынесла за пределы магазина ювелирные изделия из золота и серебра. Общий имущественный ущерб, причинённый ювелирному магазину, составил более 750 тысяч рублей.
Уфимка признала свою вину. Приговором суда подсудимой назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. С нее также постановили взыскать деньги в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлением. Приговор в законную силу пока не вступил.
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