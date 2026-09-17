Жительница Башкирии отсудила компенсацию за сорванный отпуск

Как сообщает Чишминский районный суд, в 2025 году семья оплатила тур стоимостью более 240 тысяч рублей, однако вылететь смогли не все.
При прохождении пограничного контроля паспорт девочки изъяли: сотрудники ведомства указали в документе мужской пол вместо женского. Женщине со второй дочерью пришлось вернуться домой для замены документа и купить новые билеты, потратив на это более 50 тысяч рублей.
Чишминский районный суд постановил взыскать с Российской Федерации в лице МВД РФ за счет федеральной казны убытки и компенсацию морального вреда в размере свыше 60 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее в Башкирии мать жестоко обращалась с детьми, снимая это на видео.
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