Жительница Башкирии отсудила компенсацию за сорванный отпуск

Как сообщает Чишминский районный суд, в 2025 году семья оплатила тур стоимостью более 240 тысяч рублей, однако вылететь смогли не все.

При прохождении пограничного контроля паспорт девочки изъяли: сотрудники ведомства указали в документе мужской пол вместо женского. Женщине со второй дочерью пришлось вернуться домой для замены документа и купить новые билеты, потратив на это более 50 тысяч рублей.

Чишминский районный суд постановил взыскать с Российской Федерации в лице МВД РФ за счет федеральной казны убытки и компенсацию морального вреда в размере свыше 60 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Башкирии мать жестоко обращалась с детьми, снимая это на видео.