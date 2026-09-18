В Уфе горе-отец задолжал ребенку более 1 млн рублей

Калининский районный отдел судебных приставов за неуплату денег на содержание несовершеннолетнего ребенка разыскивает местного жителя, 1980 года рождения. В отношении него возбудили исполнительное производство. Долг по алиментам превысил 1 млн рублей.

Горе-отца ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации. Предположительно, он скрывается на территории Уфимского района, неофициально трудоустроен.

Ранее в Башкирии другой уклонист от алиментов накопил долг в 1,2 млн рублей.