В Башкирии уклонист от алиментов накопил долг в 1,2 млн рублей

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, отец обязан выплачивать алименты на содержание сына согласно решению суда. Однако он полностью игнорировал свои родительские обязанности: не навещал ребенка и не оказывал ему материальную помощь.

Несмотря на то, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности в виде ареста на 10 суток и неоднократно предупреждали об уголовной ответственности, это не заставило его погасить долг. Общая сумма задолженности превысила 1,2 миллиона рублей.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Ранее в Башкирии мать жестоко обращалась с детьми, снимая это на видео.