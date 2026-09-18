В Башкирии уклонист от алиментов накопил долг в 1,2 млн рублей

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, отец обязан выплачивать алименты на содержание сына согласно решению суда. Однако он полностью игнорировал свои родительские обязанности: не навещал ребенка и не оказывал ему материальную помощь.
Несмотря на то, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности в виде ареста на 10 суток и неоднократно предупреждали об уголовной ответственности, это не заставило его погасить долг. Общая сумма задолженности превысила 1,2 миллиона рублей.
Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
Ранее в Башкирии мать жестоко обращалась с детьми, снимая это на видео.
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