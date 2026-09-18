В Башкирии три женщины заблудились в лесу

Из деревни Имангулово Туймазинского района в Систему-112 поступило сообщение, что трое взрослых заблудились в лесу. Спасатели оперативно выехали на поиски. Женщин обнаружили в 4 километрах от автомобиля и транспортировали обратно к началу маршрута. В медицинской помощи они не нуждались, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Ранее сообщалось, что в Уфе будут судить мужчину за поддельные права.