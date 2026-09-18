В Башкирии пьяный водитель лишился «Киа Рио»

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в Белебеевском районе в марте 2026 года мужчина, будучи привлечен в октябре прошлого года к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, вновь управлял автомобилем марки «Киа Рио» в нетрезвом виде. На дороге его остановили сотрудники ДПС, они выявили у водителя признаки алкогольного опьянения, что подтвердил результат освидетельствования.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года, и конфисковал машину в доход государства.

Ранее стало известно, что в Башкирии женщину будут судить за покупку питбайка сыну.