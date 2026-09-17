В Башкирии женщину будут судить за покупку питбайка сыну

Несмотря на отсутствие у подростка навыков вождения и знаний ПДД, женщина обеспечила ребенку свободный к нему доступ. В августе 2026 года несовершеннолетний на высокой скорости совершил наезд на металлический забор и получил тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Уфе байкер врезался в трактор, сообщал «Башинформ».