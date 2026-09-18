В Башкирии аннулировали права тракториста

Основанием для судебного разбирательства послужили материалы уголовного дела о коррупции. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, мужчина передал должностному лицу незаконное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. Взятка была дана для получения документа, необходимого для управления самоходной техникой в рамках предпринимательской деятельности.

По результатам рассмотрения иска требования надзорного ведомства были удовлетворены в полном объеме. Теперь полученный документ официально признан недействительным. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, действиям как взяткодателя, так и взяткополучателя уже дана уголовно-правовая оценка — по факту дачи и получения взятки возбуждено уголовное дело.

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