Пьяный житель Башкирии на «Ладе Приоре» задавил 21-летнего участника СВО

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июне этого года пьяный мужчина ехал за рулем «Лады Приоры». Он превысил скорость и совершил наезд на 21-летнего пешехода, являвшегося участником СВО.

В аварии молодой мужчина скончался, а обвиняемый скрылся с места происшествия. Уголовное дело направили в Зилаирский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Башкирии аннулировали права тракториста.