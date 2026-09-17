В Тюмени опечатали кафе восточной кухни

Поводом для мер стал иск региональной прокуратуры — в кафе нашли серьезные нарушения пожарной безопасности и санитарных норм. Об этом сообщает tmn.aif.ru.

Известно, что владельцу вручили требование немедленно прекратить деятельность, а входные двери опечатали.

Ранее в Уфе поймали алиментщика, когда он чинил машину рядом с отделом приставов.