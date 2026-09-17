В Башкирии соседи спасли женщину и ее сына из горящего дома

По данным пресс-службы ведомства, на улице Школьной загорелся бревенчатый дом. Неравнодушные местные жители пришли погорельцам на помощь. Они увидели огонь и бросились к постройке: разбили окно, стали светить фонариками внутрь и кричать. Этот шум разбудил хозяев — 68-летнюю женщину и её 43-летнего сына.

Соседи помогли им выбраться на улицу через разбитое окно.

Пожар был оперативно потушен специалистами МЧС России и добровольной пожарной командой села Уральск. В ходе тушения возгорания нашли тело 45-летнего мужчины.

Сейчас в причинах его гибели разбирается дознаватель. Он устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе снизилось число ДТП и пожаров.