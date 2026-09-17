В Башкирии под колесами машины погиб подросток на электросамокате

По предварительным данным пресс-службы ГАИ РБ, вчера вечером по улице Пролетарской в селе Дуван 58-летний водитель за рулем «ВАЗ-21214» совершил наезд на электросамокат «М365 PRO», который внезапно выехал на проезжую часть из-за припаркованного на обочине автомобиля.

За рулём СИМ находился подросток. В ДТП подросток бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в реанимационное отделение, где от полученных травм скончался.