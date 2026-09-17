Пострадавшая в резне девочка из Уфы продолжит лечение в Тюмени

Девочка, получившая несколько ножевых ранений, продолжит лечение в клинике в Тюмени. Как сообщает «Честный репортаж», ее ждет тяжелая и сложная операция.

Врачи проведут комплексное обследование и сделают ребенку операцию. Сейчас у девочки полностью не двигается рука. Она может остаться инвалидом.

Ранее Башинформ сообщал о том, что сестёр, пострадавших от нападения, в начале сентября выписали из больницы скорой помощи в Уфе. Тогда девочек перевели в республиканскую детскую клиническую больницу, где они продолжили восстановительное лечение.

Напомним, 17 августа, находясь в квартире по улице Высотной, злоумышленница нанесла ножом телесные повреждения двум несовершеннолетним сестрам, после чего скрылась. Вскоре полиция ее задержала. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц. Кировский районный суд Уфы 18 августа избрал девушке-подростку меру пресечения: ее отправили в СИЗО на два месяца. Также эксперты проверят ее на вменяемость.