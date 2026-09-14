В Челябинске директор «Трассы 74» получил более 10 лет тюрьмы

По данным 1obl.ru, руководитель МБУ «Трасса 74» Сергей Ефимов с апреля 2022 по август 2024 года частями получил от замдиректора ООО ПКФ «Глобус» более 4 млн рублей. Взятка предназначалась за предоставление земельного участка для завода по производству асфальтобетонной смеси, что противоречило назначению территории.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, дело расследовал региональный следком. Суд приговорил Ефимова к 10,9 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Также Ефимову назначили штраф на 8,6 млн руб. В доход государства конфискованы 4,3 млн руб. и два автомобиля.
Ранее предприятие из Башкирии оштрафовали на 20 млн руб. за взятку.
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