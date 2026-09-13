В Уфе турист по пути в Сочи заблудился ночью в глухом лесу

Как рассказали в Управлении гражданской защиты, история произошла сегодня в 4 часа утра. 38-летний мелеузовец ждал вылета в Сочи, но рейс неоднократно переносили. Парень решил переждать задержку в гостинице и вызвал такси.
Однако таксист привез не туда и высадил пассажира в Зелёной Роще. Парень решил самостоятельно пройти по тропе через лес и заблудился.
"4 утра, холод и глухой ночной лес. Парень окончательно заблудился и позвонил в ЕДДС. Прибывшим спасателям он первым делом показал билет на самолет - в доказательство того, как вообще оказался в лесу посреди ночи! - рассказали в ведомстве. - К 7 утра спасатели Поисково-спасательные отряда Управления гражданской защиты Уфы нашли заблудившегося путешественника и вывели его к людям. Медпомощь не понадобилась".
В ведомстве напомнили: если навигатор или таксист предлагают «срезать путь через ночной лес» - лучше оставайтесь на освещенной улице, номер телефона 112 - в помощь.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.