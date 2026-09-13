В Уфе турист по пути в Сочи заблудился ночью в глухом лесу

Как рассказали в Управлении гражданской защиты, история произошла сегодня в 4 часа утра. 38-летний мелеузовец ждал вылета в Сочи, но рейс неоднократно переносили. Парень решил переждать задержку в гостинице и вызвал такси.

Однако таксист привез не туда и высадил пассажира в Зелёной Роще. Парень решил самостоятельно пройти по тропе через лес и заблудился.

"4 утра, холод и глухой ночной лес. Парень окончательно заблудился и позвонил в ЕДДС. Прибывшим спасателям он первым делом показал билет на самолет - в доказательство того, как вообще оказался в лесу посреди ночи! - рассказали в ведомстве. - К 7 утра спасатели Поисково-спасательные отряда Управления гражданской защиты Уфы нашли заблудившегося путешественника и вывели его к людям. Медпомощь не понадобилась".

В ведомстве напомнили: если навигатор или таксист предлагают «срезать путь через ночной лес» - лучше оставайтесь на освещенной улице, номер телефона 112 - в помощь.