Уфимка перевела мошенникам все деньги перед страхом проверки силовиков

Под предлогом проверки бывших сотрудников предприятия со стороны органов государственной безопасности, а после — финансирования терроризма и предотвращения мошеннических действий — они убедили пожилую горожанку снять с банковского счета 3 миллиона 350 тысяч рублей личных средств и передать неизвестному лицу, якобы для сбережения денежных средств с получением «акта передачи».

Сотрудники банковского учреждения провели профилактическую беседу с женщиной и поинтересовались у нее о целях перевода денежных средств, однако злоумышленники предварительно проинструктировали женщину, и она сообщила банковским работникам, что снимает деньги для лечения и протезирования зубов.

Следственным подразделением отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В МВД по Республике Башкортостан напомнили: будьте бдительны. В случае поступления сомнительного звонка, в котором говорится о совершении в отношении вас незаконной операции, рекомендуется прервать беседу. Не переводите свои денежные средства на якобы безопасный счет, не сообщайте незнакомым лицам по телефону свои персональные данные, а также банковские реквизиты, не устанавливайте на свой телефон неизвестные вам приложения по рекомендациям незнакомых лиц, не передавайте денежные средства неизвестным лицам. Соблюдайте бдительность при переводе денежных средств по неизвестным реквизитам, пользуйтесь только проверенными сайтами.