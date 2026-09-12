В Белорецком районе Башкирии спасатели помогли туристам из Магнитогорска

В Белорецком районе спасатели помогли туристам из Магнитогорска, сообщает госкомитет РБ по ЧС. Семья из 5 человек, в том числе ребёнок и двое племянников, отправилась на прогулку по лесу в районе села Новоабзаково. Туристы передвигались на легковом автомобиле, но машина застряла в грязи. Оставив машину, люди попытались самостоятельно выйти из леса, но заблудились.

На помощь туристам выехали спасатели госкомитета РБ по ЧС. Совместно с сотрудником охотнадзора группу обнаружили в лесном массиве в 15 км от села Абзаково. Люди замёрзли и ждали помощи спасателей. Туристов эвакуировали до ближайшей базы отдыха.