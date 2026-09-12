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14:04 (UTC+5), 12 Сентября 2026

В Башкирии пенсионер перевел мошенникам 3,3 млн рублей

Фото: ИА «Башинформ» | архив ИА «Башинформ»
Сергей Николаев
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В полицию города Стерлитамака с заявлением о мошенничестве обратился 73-летний пенсионер, сообщает МВД по  РБ. 

По предварительным данным, заявитель принял звонок с незнакомого номера. Женщина представилась «сотрудницей Пенсионного фонда» и сообщила о положенном ему увеличении пенсии. Для якобы «подтверждения записи на прием» пенсионер продиктовал код из SMS.

Сразу после этого с ним связался лжесотрудник ФСБ, который заявил, что с его счета якобы пытались перевести 800 тысяч рублей для финансирования недружественной страны. Испуганному пенсионеру сообщили, что он может быть привлечен к уголовной ответственности, и предложили спасти накопления.

По указаниям злоумышленников пенсионер снял 1,3 миллиона рублей. В тот же вечер мошенники сообщили, что деньги «меченые», замешаны в терроризме и требуют экспертизы. Под угрозой ареста пожилого мужчину убедили немедленно лететь в Москву для передачи «вещественных доказательств». Потерпевший передал деньги неизвестному курьеру.

После передачи суммы аферисты сообщили, что на гражданина якобы оформлен кредит на 2 миллиона рублей, и потребовали внести дополнительные средства. Мужчина пообещал найти деньги, но ежедневные требования насторожили его, и только тогда он понял, что стал жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ о мошенничестве.

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